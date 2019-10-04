В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти младенца

Самолет, летевший из Грозного в Москву, совершил вынужденную посадку из-за ухудшения здоровья маленькой девочки. Малышка умерла по дороге в больницу.

Лайнер приземлился в Волгограде, сообщает «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. На борту был двухмесячный ребенок с несколькими серьезными заболеваниями сердца. Девочка направлялась на лечение в столицу.

Во время полета врач-реаниматолог, сопровождавший ребенка, диагностировал ухудшение состояния малышки. Медик несколько раз фиксировал клиническую смерть ребенка, однако ему удавалось запускать сердце.

После посадки девочку забрала бригада скорой помощи, но по пути в больницу младенец скончался.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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