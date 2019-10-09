Самолет из Красноярска не долетел до Москвы из-за смерти пассажира

Пассажира авиарейса «Красноярск – Москва», которому стало плохо в полете, скончался. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР, предварительно установлено, что около 22:00 8 октября командир воздушного судна, выполнявшего рейс из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Омска.

Прибывшая к борту воздушного судна бригада медиков скорой помощи констатировала смерть пассажира. Предварительной причиной смерти стало заболевание сердца. Сотрудники Омского следственного отдела на транспорте организовали проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 09.10.19

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