Житель Сахалина заразил ВИЧ-инфекцией школьницу

Житель города Корсаков в Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела. Он заразил ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнюю.

Как сообщили в пресс-службе управления СКР по региону, подозреваемый знал о том, что болен вирусом иммунодефицита человека. Несмотря на это он вступил с 16-летней девушкой в незащищенный половой акт, в результате чего произошло заражение несовершеннолетней ВИЧ-инфекцией.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 122 УК РФ «заражение ВИЧ-инфекцией». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 08.11.19

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