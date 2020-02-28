Житель Сахалина сядет в тюрьму на два года за заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине осудили 21-летнего мужчину, который умышленно заразил 16-летнюю школьницу ВИЧ-инфекцией. Виновный проведет два года в колонии.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, следователи установили, что мужчина знал, что болен вирусом иммунодефицита. Несмотря на это он вступил со школьницей в незащищенный половой акт. В результате у девушки диагностировали ВИЧ-инфекцию.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 122 УК РФ «заражение ВИЧ-инфекцией». «Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 27.02.20

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