Полиция накрыла гигантскую семейную нарколабораторию на ферме под Хабаровском

В Хабаровском крае правоохранители ликвидировали крупнейшую в Дальневосточном регионе нарколабораторию, которая располагалась на заброшенной ферме. Производством зелья заведовала семья – муж, его супруга и ее брат.

По информации МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, преступники по фальшивым документам приобрели бывшую ферму, которая находилась в лесу в 100 км от Хабаровска, вдали от населенных пунктов, за 3 миллиона рублей. Незаконной деятельностью семьи руководил через интернет некий организатор. Он давал фигурантам указания по производству наркотиков, закупке оборудования и прекурсоров, а также выделял на это деньги. «Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты», – отмечается в сообщении полиции. Распространялась «синтетика» с помощью курьеров, как на территории Дальнего Востока, так и переправлялась в западные регионы страны.

В ходе обысков из подпольной лаборатории было изъято более 25 килограммов синтетических наркотиков, а также более 3,5 тонн химических веществ для их изготовления. Кроме того, работники нарколаборатории выращивали в одной из теплиц хозяйства марихуану для личного потребления – стражи правопорядка насчитали более 40 кустов конопли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Двое фигурантов заключены под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Накануне МВД РФ объявило о ликвидации в Подмосковье крупнейшей в России нарколаборатории.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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