1,5 тонны «синтетики» в месяц: раскрыта крупнейшая в РФ нарколаборатория с украинцами-варщиками

МВД России сообщило о ликвидации в Подмосковье крупнейшей в стране нарколаборатории. Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе. Правоохранители изъяли более 100 килограммов наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии и 4 тонны реактивов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Вовк.

По ее словам, производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства площадью более 4 га. Когда в нарколаборатории появились сотрудники полиции, там полным ходом шел процесс изготовления «синтетики». Оперативники обнаружили в двух помещениях химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, а также склад с химическими реактивами. По информации МВД, ежемесячно в нарколаборатории могло производиться около 1,5 тонны «синтетики».

Всего полицейские изъяли более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, 4 тонны химических реактивов, более 600 килограммов прекурсоров, 7 химических реакторов и различное оборудование.

В самой лаборатории силовики задержали трое граждан Украины – химиков-технологов, курьера-закладчика, а также подозреваемого в организации незаконного производства запрещенных веществ. Все они арестованы. Группировка сбывала «синтетику» через интернет-магазин в даркнете. В отношении задержанных возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ (ч. 3 ст. 30 и и ч. 5 ст. 228.1 УК).

По информации МВД, в результате удалось пресечь 18 поставок зелья в Архангельскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую и Новосибирскую области, Татарстан, Бурятию, Приморский и Хабаровский края. Кроме того, правоохранители ликвидировали розничные сети сбыта

Как сообщал «Новый День», накануне о ликвидации подмосковной нарколаборатории сообщило ФСБ. По информации ведомства, производство находилось в одном из частных домов. Всего было изъято 41 килограмм мефедрона и 500 литров наркосодержащей жидкости.

На прошлой неделе ФСБ отчиталась о ликвидации одного из крупнейших в даркнете магазинов наркотиков. В результате многоэтапной специальной операции было изъято 440 кг запрещенных веществ стоимостью 650 млн рублей. Также было задержано 7 сотрудников интернет-магазина, работавших курьерами.

Москва, служба информации РА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

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