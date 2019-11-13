ФСБ разоблачила крупнейший интернет-магазин наркотиков: изъято зелье на 650 миллионов

Сотрудники ФСБ пресекли работу одного из крупнейших в даркнете магазина наркотиков. В результате многоэтапной специальной операции изъято 440 кг запрещенных веществ стоимостью 650 млн рублей. Также было задержано 7 сотрудников интернет-магазина, работавших курьерами. Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы.

Наркотические средства, а именно МДМА, a-PVP, мефедрон, гашиш, были изъяты на территории 10 регионов – Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей.

Двое из задержанных отвечали за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные населенные пункты Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Остальные курировали оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт наркотиков внутри регионов. Судя по сообщению ФСБ, организаторов преступного сообщества среди них нет. Когда были задержаны наркосбытчики, не уточняется.

В отношении задержанных возбуждено 7 уголовных дел по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Все они заключены под арест.

Оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются, отметили в ФСБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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