41 кг мефедрона и 500 литров наркосодержащей жидкости: в Подмосковье ФСБ накрыла в Подмосковье нарколабораторию

В Подмосковье ликвидирована лаборатория по производству особо крупных партий наркотиков, которую организовали граждане России и Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, лаборатория находилась в частном домовладении на территории Московской области. На месте были обнаружены и изъяты мефедрон общей массой более 41 кг, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы. По версии следствия, преступники продавали наркотики через Интернет-магазины.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств в особо крупном размере»). В настоящий момент три наркоторговца задержаны с поличным. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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