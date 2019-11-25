В Приморье школьник без одежды убирал снег с крыши школы

В социальный сетях появилось видео, на котором школьник убирает снег с крыши школы. При этом на ребенке нет верхней одежды, а работает он без страховки.

По предварительным данным, действие происходит в Уссурийске. Мальчик находится на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна его придерживает взрослый.

Записью заинтересовали в полиции. Проводится проверка.

«В образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску. Устанавливаются обстоятельства происшествия, опрашиваются учащиеся и персонал», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Уссурийск, Служба информации РИА «Новый День»

Уссурийск. Другие новости 23.11.19

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