В школе Приморья уволили дворника, где ребенок убирал снег с крыши

В Уссурийске полицейские установили, как получилось так, что ребенок без одежды убирал снег с козырька школы. Оказалось, что школьник сам вызывался помочь своей тете, которая работала дворником.

Ранее в социальный сетях появилось видео, на котором школьник убирает снег с крыши школы. При этом на ребенке нет верхней одежды, а работает он без страховки. Мальчик находится на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна его придерживает взрослый.

Полицейские провели проверку и установили личность ребенка. Выяснилось, что он является учеником школы, в которой у него работает тетя. На перемене он предложил родственнице помощь. Куртку он не надел, потому что на улице было тепло.

В результате женщина лишилась работы. Завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. «Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет», – сообщили в мэрии Уссурийска.

Уссурийск, Служба информации РИА «Новый День»

Уссурийск. Другие новости 26.11.19

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