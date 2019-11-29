Япония впервые экстрадировала в Россию опасного преступника

Японские правоохранители впервые передали России фигуранта уголовного дела. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, российской стороне был передан лидер криминальной группировки Александр Золенко. Он был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области.

Россиянина сопровождали сотрудники НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН России. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 166, ч. 1 ст. 174.1, а также ч. 1 ст. 105 УК России «Убийство», передает «Газета.ru».

Следствием установлено, что Золенко был лидером организованной преступной группировки, действовавшей на Дальнем Востоке с 1992 по 2006 год. Участники ОПГ занимались угоном транспортных средств, отмыванием денег, а также убийствами.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 29.11.19

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