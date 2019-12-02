На Чукотке шутники написали «Т-34» на белом медведе

В соцсетях появилось видео, на котором белый медведь идет вдоль дороги. На боку животного краской из баллончика написано «Т-34». Ученые пытаются выяснить, где был снят ролик.

Видео опубликовал сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры, передает РИА «Новости». Кадры сделаны из машины, судя по качеству, животное находится на большом удалении. Несмотря на это на шкуре зверя четко видна надпись, сделанная черной краской.

«Пока непонятно, где снято видео. Я не знаю таких мест на Чукотке. В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму – отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть шутники», – прокомментировал ролик старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

По словам ученого, метка может помешать медведю охотиться, так как страдает природная маскировка. Если это обычная краска, то она быстро смоется, надеется Кочнев.

«Это видео изначально переслал чукотский охотник, чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против – называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя. Такое отношение только хуже самим животным делает», – заключил ученый.

Анадырь, Служба информации РИА «Новый День»

Анадырь. Другие новости 02.12.19

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