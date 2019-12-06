Около 60 голодных белых медведей взяли в кольцо село на Чукотке (ФОТО)

На Чукотке более 50 белых медведей собрались вокруг села Рыркайпий на мысе Кожевникова. Среди хищников много самок с медвежатами и подростков, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. По данным волонтеров «Медвежьего патруля» WWF, почти все медведи истощены. Всего активисты насчитали 56 животных, вышедших к людям.

По мнению специалистов, причиной нашествия медведей стала необычайно теплая для начала декабря погода. Неокрепший лед не позволяет зверям выйти на охоту в море, и поэтому медведи бродят в поисках пищи вдоль побережья. Сейчас медведи питаются тушами моржей, которые остались здесь с осени. Однако существует риск, что хищники начнут выходить за пропитанием к людям. «В поселки медведи тоже любят заходить, посмотреть, как люди живут, и в поисках еды. Поэтому остро встает вопрос обращения с отходами, особенно с пищевыми», – рассказал координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов, отметив, что такие ситуации становятся нормой. «К этому надо адаптироваться, чтобы не пострадали ни люди, ни медведи», – считает эксперт.

Голодные белые медведи окружили село на Чукотке, фото: Максим Деминов / WWF России

Местных жителей уже призвали цивилизованно обращаться с пищевыми отходами. Волонтеры по несколько раз в сутки обходят поселок, а также дежурят около детского сада и школы, чтобы не допустить встречи людей с хищниками.

На время медвежьего нашествия в Рыркайпий отменили все общественные мероприятия. В детский сад и школу детей будут развозить на автобусах.

Надо отметить, что белые медведи в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. В настоящее время в России охота на белого медведя запрещена полностью.

Анадырь, служба информации РИА «Новый День»

Анадырь. Другие новости 05.12.19

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