Такого раньше не было: Новую Землю атакуют белые медведи – заходят в дома и гоняются за людьми

Сегодня на территории новой Земли введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, поводом для такого решения стало массовое нашествие белых медведей.

По словам заместителя главы администрации МО ГО «Новая Земля» Александра Минаева, с декабря по февраль наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населенных пунктов.

«В районе п. Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих на территорию населенного пункта. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Постоянно на территории поселка находятся от шести до десяти белых медведей. От жителей и коллективов школ и детских садов поступают многочисленные устные и письменные заявления с требованием обеспечить безопасность проживания на территории муниципального образования. Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады», – говорится в его докладе.

Глава муниципального образования уточнил, что с первых дней обнаружения потенциальной угрозы предпринимаются необходимые меры предосторожности: установлены дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детских садах, их доставка, а также доставка военнослужащих и работников к местам службы и работы организована на определенных транспортных средствах, осуществляется патрулирование территории.

Однако в администрации муниципалитета отмечают, что принимаемые меры должного эффекта не дают. «Убедившись в безопасности, медведи уже не реагируют на свето-шумовые сигналы, на попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования отказала в получении разрешения на отстрел наиболее агрессивных особей, нападающих на людей и преследующих их», – говорится в сообщении.

Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных все же удастся прогнать без применения оружия. Если же весь комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности.

Как отметил глава МО ГО «Новая Земля» Жиганша Мусин, группа специалистов в составе четырех человек уже сформирована, в настоящий момент оформляются документы для их допуска на территорию населенных пунктов муниципального образования. Режим ЧС, по его словам, вводится без ограничения по времени – до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность местного населения.

«Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов. Но раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути. Всего вблизи населенных пунктов находится около 50 медведей, поэтому работы будет много», – подчеркнул Мусин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.02.19

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