В Приморье произошла авария с участием 48 автомобилей

Под Владивостоком из-за гололеда столкнулись 48 автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек. Часть опасной трассы перекрыли.

По данным регионального управления МВД, массовое ДТП произошло в районе 9 км автодороги Хабаровск – Владивосток – поселок Новый – Де-Фриз. Прибывшие не место сотрудники Госавтоинспекции насчитали 48 поврежденных машин.

«В результате автоаварии травмированы семь граждан. Транспортные средства получили механические повреждения», – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

На участке трассы от поселка Новый-Де-Фриз-Седанка в направлении Владивостока от 0 до 14 км ограничено движение автомобилей. Госавтоинспекция региона переведена на усиленный вариант службы.

В ГИБДД призывали водителей, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте. В том случае, если за руль все-таки необходимо сесть, стоит соблюдать крайнюю осторожность.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 11.12.19

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