В Адыгее произошла массовая авария с участием 15 автомобилей

В Адыгее из-за плохих погодных условий произошло массовое ДТП с участием 15 машин. По предварительной информации, один человек погиб, еще трое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, авария произошла неподалеку от города Адыгейск на трассе М-4 «Дон». Пострадавшие были госпитализированы.

По данным полиции, причиной аварии стал туман и сильный гололед. На месте работают экстренные службы. Движение на данном участке трассы затруднено.

Майкоп, Служба информации РИА «Новый День»

Майкоп. Другие новости 17.01.20

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