В Ленинградской области произошла массовая авария с участием 15 машин

В Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись 15 автомобилей, в том числе рейсовый автобус. По предварительным данным, пострадал один человек.

Массовая авария произошла на Киевском шоссе, сообщает РИА «Новости» со слов представителя экстренных служб региона. В ДТП попали легковые машины, микроавтобус Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсовый автобус №2375, ехавший из Санкт-Петербурга в Псков.

В результате с перелом руки был госпитализирован водитель одного из легковых автомобилей, его отвезли в Гатчинскую центральную районную больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют, что стало причиной массовой аварии. Вероятно, ДТП произошло из-за гололеда. По данным синоптиков, температура воздуха в этом районе колеблется около нуля.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.20

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