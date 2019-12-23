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Понедельник, 23 декабря 2019, 10:09 мск

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Гололед и любопытство привели к столкновению 69 автомобилей на мосту в США

Фото: VA State Police / Twitter

В штате Виргиния, США, произошла массовая дорожная авария, в которой столкнулись 69 автомобилей. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 51 человек, к счастью, обошлось без жертв, рассказал в Twitter представитель полиции штата.

Гололед и любопытство привели к столкновению 69 автомобилей на мосту в США

По его словам, 11 из 51 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Все они госпитализированы. Также в полиции рассказали, что авария произошла при плохих погодных условиях – тумане и гололедице.

ДТП случилось на мосту недалеко от Ричмонда. Автомобили врезались друг в друга, что привело к образованию сплошного затора. Полицейские установили, что первые столкновения произошли на западной стороне моста из-за гололедицы и тумана. Водители на восточной стороне автомагистрали стали отвлекаться на случившееся, что привело к аналогичной аварии.

По словам одного из участников ДТП, он не успел затормозить перед «крутящимися на льду» машинами из-за тумана, передает NBC. Кроме того, участники движения совершали попытки предупредить друг друга, что отвлекало от управления машинами и обернулось новыми столкновениями.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.12.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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