В хабаровском доме престарелых произошло массовое отравление

В Хабаровском крае по факту массового заболевания кишечной инфекцией подопечных интерната для престарелых и инвалидов по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей» (ч.1 ст.236 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Установлено, что с 8 по 12 января в больницу поселка Солнечный было госпитализировано 10 подопечных интерната. Пациенты получают помощь медиков. Их жизнь вне опасности, сообщили в пресс-службе СКР. Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В настоящее время в интернате введен карантин, проводятся санитарно-профилактические мероприятия. Новых случаев заболевания не выявлено.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал «Новый День», с 6 по 14 января в приемное отделение Кизлярской центральной городской больницы обратились 44 человека, в том числе 10 детей. Они жаловались на боли в животе и рвоту. Им был установлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Все они были госпитализированы в инфекционное отделение.

По данному факту сегодня, возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ). По предварительным данным, причиной отравления стала водопроводная вода. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 15.01.20

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