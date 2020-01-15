По факту массового отравления жителей Кизляра возбуждено дело

В Кизляре возбуждено уголовное дело по факту массового отравления местных жителей питьевой водой. Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР.

Установлено, что с 6 по 14 января в приемное отделение Кизлярской центральной городской больницы обратились 44 человека, в том числе 10 детей. Они жаловались на боли в животе и рвоту. Им был установлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Все они были госпитализированы в инфекционное отделение.

По предварительным данным, причиной отравления стала водопроводная вода. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В расследовании принимают участие сотрудники и эксперты управления Роспотребнадзора, специалисты в области санитарно-эпидемиологической безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 15.01.20

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