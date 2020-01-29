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NewDayNews.ru

Среда, 29 января 2020, 11:32 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Сахалине возбудили дело после нападении стаи собак на ребенка

На Сахалине по факту нападения собак на малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, стая бродячих собак напала на ребенка 28 января около жилого дома в одном из населенных пунктов Курильского района.

За организацию мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных отвечают чиновники администрации муниципалитета. В связи с этим было решено возбудить дело, в рамках которого следователи проверят законность их действий.

Как писал «Новый День», аналогичный случай неделю назад произошел в Североуральске. Днем 22 января 11-летний мальчик возвращался домой из школы, когда в собственном дворе на него набросилась стая собак и порвала верхнюю одежду. Школьник очень испугался, но к врачу не пошел. По словам матери, телесных повреждений у него нет. Тяжких последствий удалось избежать благодаря соседям, которые, увидев происходящее, разогнали животных.

В прокуратуре отмечают, что администрация города все еще не заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на 2020 год. После проверки прокуратура даст оценку действиям мэрии, а также рассмотрит вопрос об обращении в суд, чтобы компенсировать мальчику моральный вред и причиненный ущерб.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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