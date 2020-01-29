На Сахалине возбудили дело после нападении стаи собак на ребенка

На Сахалине по факту нападения собак на малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, стая бродячих собак напала на ребенка 28 января около жилого дома в одном из населенных пунктов Курильского района.

За организацию мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных отвечают чиновники администрации муниципалитета. В связи с этим было решено возбудить дело, в рамках которого следователи проверят законность их действий.

Как писал «Новый День», аналогичный случай неделю назад произошел в Североуральске. Днем 22 января 11-летний мальчик возвращался домой из школы, когда в собственном дворе на него набросилась стая собак и порвала верхнюю одежду. Школьник очень испугался, но к врачу не пошел. По словам матери, телесных повреждений у него нет. Тяжких последствий удалось избежать благодаря соседям, которые, увидев происходящее, разогнали животных.

В прокуратуре отмечают, что администрация города все еще не заключила муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на 2020 год. После проверки прокуратура даст оценку действиям мэрии, а также рассмотрит вопрос об обращении в суд, чтобы компенсировать мальчику моральный вред и причиненный ущерб.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 29.01.20

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