Неизвестные угрожают школам Дальнего Востока распространением нервно-паралитического газа

В крупных городах Дальнего Востока идет эвакуация детей из школ из-за сообщений о минировании. Так в Хабаровске поступили угрозы о распространении в учебных учреждениях нервно-паралитического газа.

Эвакуация проходит в школах Владивостока, Благовещенска, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Неизвестные сообщили о минировании без привязки к определенным образовательным учреждениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Детей размещают в соседних социальных объектах, а также просят родителей забрать ребятишек домой. В школах работают спецслужбы. Пока не одно сообщение о минировании не нашло подтверждения.

Очередная волна минирований на Дальнем Востоке прошла 23 января. Тогда неизвестные сообщили о взрывных устройствах в детских садах. В конце 2019 года угрозы поступали в суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Спецслужбы эвакуировали тысячи людей. Все угрозы оказались ложными.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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