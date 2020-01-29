Второй иностранный сервис заблокировали в России из-за сообщений о лжеминировании

Швейцарский почтовый сервис Protonmail.com заблокирован в России из-за массовой рассылки лжесообщений о минированиях, сообщает ФСБ РФ. Ранее, 23 января в России заблокировали другой «почтовик» – Startmail.com (Нидерланды) за рассылку ложных сообщений о заложенных бомбах, после чего злоумышленники начали использовать швейцарский сервис.

По данным спецслужбы, через почтовый сервис Protonmail.com сообщения с угрозами минирования поступили на электронную почту судов в четырех регионах РФ. В письмах также говорилось о якобы заминированных 830 объектах социальной и транспортной инфраструктуры – школах, детсадах, больницах, объекты транспорта, ТРЦ и т.д.). В ФСБ заявили, что «все угрозы носили ложный характер».

В спецслужбе добавили, что в 2019 году данный зарубежный «почтовик» использовался для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 аналогичных объектов.

Доступ к швейцарскому сервису заблокирован Роскомнадзором с 29 января на основании представления Генпрокуратуры РФ, отметили в ФСБ.

Волна сообщений о «минировании» в 16 регионах страны органов судебной власти и объектов социальной инфраструктуры началась 28 ноября 2019 года. С тех пор практически ежедневно приходят сообщения о якобы заложенных бомбах в судах и других объектах. Ни в одном случае информация не подтвердилась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.20

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