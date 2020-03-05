На Дальнем Востоке таможенники обнаружили радиоактивные автозапчасти

В порту Владивостока задержали радиоактивные автомобильные запчасти, которые прибыли из Японии. Об этом сообщили в пресс-службе таможенной службы.

Товары, не соответствующие основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности, прибыли в Россию из Японии на теплоходе. Повышенную радиацию излучали части автомобиля Audi TT Coupe.

По словам пресс-секретаря владивостокской таможни Аси Бережной, запчасти могли стать радиоактивными из-за произошедшей в 2011 году аварии на атомной станции Фукусима-1. Таможенная служба будет продолжать контролировать ввоз данной категории товаров, передает РИА «Новости».

Владивосток, Зоя Осколкова

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