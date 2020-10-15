На российской границе задержали радиоактивную посылку

Российские таможенники обнаружили посылку с повышенным уровнем ионизирующего излучения. Отправление пришло из Гонконга. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Естественный радиационный фон посылки в 27 раз превысил норму. При этом в мешке среди 229 международных почтовых отправлений только одна, весом менее 100 г, была с повышенным уровнем ионизирующего излучения.

«На ее поверхности таможенники зафиксировали наличие гамма-излучения, уровень которого составил свыше 3 мкЗв/ч. Кроме того обнаружено бета-излучение до 3690 частиц/см² в минуту», – говорится в сообщении.

Радиоактивную посылку передали на оценку в управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Ввоз отправления на территорию Евразийского экономического союза был запрещен.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 14.10.20

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