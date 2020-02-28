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Суббота, 29 февраля 2020, 01:17 мск

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Радиоактивная свалка у Юго-Восточной хорды стала объектом политической манипуляции

Фото: Reuters

Скандал со строительством участка Юго-Восточной хорды на месте свалки радиоактивных отходов (РАО) у платформы «Москворечье» имеет политический характер. Как заявил в интервью РИА «Новый День» депутат Госдумы шестого созыва, эколог Максим Шингаркин, научное сообщество давно занимается решением радиационным загрязнением у платформы «Москворечье» Курского направления Московской железной дороги.

«Первое, что важно понимать – информация, что около завода полиметаллов существует радиационное загрязнение, официально известна экологическим организациям с конца 80-х годов. Это не новость. Есть такой Кузнецов Владимир Михайлович, доктор наук, профессор – он долгое время занимался вопросами радиационной безопасности. В конце 80-х – начале 90-х работал в инспекции по радиационной безопасности по Москве и Московской области – именно он для граждан эту информацию и раскрыл. В начале 2000-х, когда я работал в «Гринпис» координатором антиядерного проекта, вместе с Кузнецовым я подготовил докладную записку для Сергея Митрохина, который тогда был депутатом Госдумы. Ее приобщили к документам, и лидер «Яблока» Григорий Явлинский докладывал это Владимиру Путину», – сказал политик.

По его словам, тогда глава государства и бывший мэр Москвы Юрий Лужков выделили дополнительные средства на решение проблемы и часть загрязнения вывезли. «А на объект, вокруг которого сейчас споры, денег не хватило. Когда стали анализировать стоимость работ по вывозу объекта, стало понятно, что просто так вкладывать деньги в радиационную разгрузку этой территории – проблемно», – сказал Шингаркин.

В то же время, по его оценке, информация об опасной радиоактивности на месте сознательно преувеличивается. «Что касается криков и воплей необразованных людей и политиканов, у них задача не обеспечить безопасность населения, а сделать на этом политику. Что там на самом деле? Там есть захоронение радиоактивных материалов, оно находится между заводом полиметаллов и Москвой-рекой – при этом не в том месте, где строят хорду. Это захоронение возникло, потому что туда привозили и закапывали конструкции и инженерные агрегаты, используемые при производстве тория (тяжёлый слаборадиоактивный металл) и урана с завода полиметаллов – там нет искусственных радионуклидов. Подчёркиваю, это природные элементы. Все эти годы оно находилось под наблюдением «Радона» (ФГУП специализируется на обращении с радиоактивными отходами)», – заявил он.

Второй момент, на который обратил внимание Шингракин – сейчас, спустя почти 20 лет наконец удалось добиться ликвидации объекта. Он пояснил, что после того, как стали известны планы по строительству хорды, москвичи забеспокоились, и это позволило сдвинуть с мертвой точки проведение работ по зачистке территории.

«Беспокойство жителей по строительству хорды привело к тому, что Собянин услышал жителей, которые обеспокоились экологическими последствиями и принял решение о выделении денег. Решение, безусловно, во благо – убрать радиационное захоронение, закопанное у Москвы-реки. Хорошо, что удалось выбить этот миллиард», – сказал Шингаркин.

Вместе с тем он подчеркнул, что «пятно», которое находится в зоне строительство хорды, не является захоронением. «Объекты, которые находятся в зоне строительства хорды – загрязнённые грунты, которые при работе завода полиметаллов просто были перемещены и не закапывались, это смывы, сливы с поверхности. «Радон», который будет производить изъятие загрязненных грунтов, готов проводить исследования под общественным контролем. Вопрос с его ликвидацией решен – Собянин выделил деньги, его убедили», – сказал Шингаркин.

Он обратил внимание, что происходящее не устраивает тех, кто хотел пиариться на экологическом протесте. «Поэтому они начинают кричать всякие глупости. В чем происходит манипуляция? Эти малообразованные люди из коммунистической фракции в Мосгордуме берут анализы и всем кричат, смотрите, у нас есть результаты измерения «Радона» – там, в этом участке, радиация. А справку «Радона» надо читать – радиационное загрязнение носит естественный характер. В результатах анализов написано, что там есть естественные радионуклиды, радий, а из искусственных – есть цезий. Но цезий – не из захоронения, это следствие глобальных выпадений от ядерных испытаний, цезий сейчас есть везде, по всей Земле. Они кричат: «Смотрите, там калий-40!». Это – естественный радионуклид, находящийся в составе калия», – подчеркнул Шингаркин.

«Чтобы у людей был доступ к тому, что происходит, я убедил Мосгордуму, и Мосгордума создала рабочую группу, в которую пригласили в том числе и жителей, но из-за того, что коммунистам нужно было пиариться, они практически заблокировали доступ людей к этим измерениям. Они (коммунисты) пытаются сорвать ликвидацию радиационного объекта. Нам потребовалось 20 лет, чтобы дотянуть правительство Москвы до ситуации, когда они выделили деньги на эту работу. А теперь коммунисты мешают, преследуя только политические цели», – добавил он.

По словам Шингаркина, работы по ликвидации загрязнения в любом случае нужно проводить при реальном общественном мониторинге. «Я предлагаю, чтобы его вел Кузнецов – среди общественников лучше него никто не понимает по радиационному мониторингу», – сказал он.

Шингаркин также отметил, что экология в последние несколько лет превратилась в тему, которую активно используют недобросовестные политики. «Вопросами экологии я занимаюсь 25 лет. У нас выросло новое поколение избирателей. Это новое поколение знает, что такое вопрос экологи – это вопрос защиты социума и касается не бедных или богатых, а всех. И политиками стало ясно, чтобы достучаться до молодежи, нужно ломиться. В эти экологические двери», – сказал он.

«На Западе мировой правительство вытащило Грету Тунберг с дискуссией по климату, хотя климат и экология – две разные вещи и их сознательно смешивают. Экология – вопрос справедливости», – подчеркнул он. По его словам, эта тема на первый взгляд кажется «простой», поэтому привлекает тех, кто хочет быстро сделать себе имя. «Условно говоря, кажется: дым идет – плохо, не идет – хорошо. Кажущаяся простота привлекает политиков лезть в вопросы экологии. А там – наука. А в результате это оборачивается профанационными решениями и глупостью. А политикам удобно таким образом манипулировать народом», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.02.20

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