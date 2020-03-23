Россия усилит Тихоокеанский флот пятью стратегическими ракетоносцами

Россия отправит на Дальний Восток в распоряжение Тихоокеанского флота (ТОФ) пять из восьми стратегических ракетоносцев проекта «Борей», пишут «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, подлодки на Дальний Восток перебросили, чтобы восстановить баланс между ударными группировками на Северном и Тихоокеанском флотах. Он был нарушен в 1990-е годы. Тогда на Тихом океане осталась единственная атомная субмарина с баллистическими ракетами на борту. Позже ТОФ был усилен стратегическими ракетоносцами «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Контр-адмирал Всеволод Хмыров отметил, что размещение подлодок Дальнем Востоке весьма выгодно, так как они могут затаиться у побережья Камчатки, а при необходимости поразить цель в любой точке мира.

Отметим, что каждый корабль проекта «Борей» несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», которые способны доставить 96 ядерных зарядов на расстояние свыше 9 тыс. км.

Владивосток, Иван Гридин

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