Хабаровские власти хотят отправлять на карантин всех прибывающих из Москвы

Власти Хабаровского края решают вопрос об отправке на обязательный карантин всех граждан, прибывающих в Хабаровск из Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы краевого правительства. По словам чиновника, сейчас «прорабатывается механизм».

Ранее в Хабаровске был открыт обсерватор, куда в том числе помещают на карантин жителей северных районов региона, прибывающих из-за рубежа. Сейчас в обсерваторе находятся 19 человек, отметили в пресс-службе.

Ежедневно в Хабаровск прилетают три рейса из Москвы, следует из данных онлайн-табло хабровского аэропорта.

В Хабаровском крае на вчерашний день было зарегистрировано 7 случаев заражения COVID-19.

В России по состоянию на 30 марта зарегистрировано 836 случаев заболевания новым коронавирусом, скончались 9 пациентов. За 29 марта число заразившихся выросло на 302. Большинство вновь заболевших – 212 – жители Москвы. число скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 11Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 активно распространяется внутри столицы, отметив, что новые пациенты не выезжали за границу. Она выразила надежду, что введенный в Москве с 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех граждан снизит распространение коронавируса.

Отметим, что вслед за Москвой и Подмосковьем режим всеобщего карантина ввели 25 российских регионов.

Хабаровск, Ольга Панфилова

Хабаровск. Другие новости 30.03.20

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