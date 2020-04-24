Министр здравоохранения Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова уволилась по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Евгения Сергеевна Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию. С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева», – говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее с критикой в адрес властей Амурской области выступил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он заявил, что регион не подает заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Тогда губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что намерен выкупить по линии Минпромторга все средства индивидуальной защиты по квоте, кроме защитных масок, которые закупаются в Китае.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 23.04.20

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