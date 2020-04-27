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Понедельник, 27 апреля 2020, 15:22 мск

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Глава минздрава Ставрополья покинул свой пост

Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Об отставке министра глава региона Владимир Владимиров рассказал во время заседания краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Мажаров уволился по собственной инициативе.

«Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого заместителя министра здравоохранения края Юрия Литвинова», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно об увольнении министра здравоохранения Амурской области Евгении Жарновниковой. Чиновница ушла в отставку по собственному желанию.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 27.04.20

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