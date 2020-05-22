Приморский школьник создал ресурс для обмена учебниками

В Приморском крае десятиклассник Павел Бадерик разработал сайт для обмена и продажи учебников, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета. Юноша учится в Гуманитарно-экономическом колледже ДВФУ. В вузе отмечают, что его проект позволит школьникам избавиться от старых учебников получить новые по обмену или купив с рук по меньшей цене, чем в магазине.

«Сайт получился довольно простой ― учебники разделены тэгами по предметам и по классам, работает поиск. Тема разумного потребления у всех на слуху, поэтому интерес к проекту уже появился, сайт начал наполняться десятками объявлений», ― рассказал автор идеи Павел Бадерик. Ранее подросток уже получил известность в узких кругах, создав специальный сайт, а также бот в Telegram, где размещаются инструкции по использованию платформ и цифровых инструментов во время дистанционного онлайн-обучения. Это позволило учителям и учащимся быстро находить необходимую информацию.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 22.05.20

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