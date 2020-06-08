Ученые рассказали о выпущенных из «китовой тюрьмы» животных

Косатки и белухи, выпущенные из «китовой тюрьмы» в Приморье, полностью адаптировались к дикой природе. Об этом сообщили во Всероссийском научного-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Белух и косаток выпустили в море осенью прошлого года. Поначалу животные оставались в то же районе, где обрели свободу, передает РИА «Новости». В ноябре−декабре косатки прижились в диких семьях сородичей и уплыли в северную часть Охотского моря. Некоторые особи вышли курильскими проливами в Тихий океан.

Белухи, напротив, не хотят покидать акваторию побережья Приморья. Моряки и зоозащитники часто видят выпущенных животных у берега. «Все наблюдения свидетельствуют о том, что животные ведут активный образ жизни, охотятся в прибрежной зоне и выглядят вполне упитанными. В отличие от диких сородичей, эти белухи не боятся людей и судов, однако не попрошайничают и не принимают рыбу, порой бросаемую за борт сердобольными гражданами», – рассказали ученые.

Есть вероятность, что белухи так и не уйдут в родные места в Охотское море, а останутся в водах Приморья и создадут новую популяцию, таким образом расширив ареал обитания.

Как сообщал «Новый День», белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» с осени 2018 года, предназначались для продажи в Китай, однако на это был наложен запрет. Позже за незаконный вылов китов оштрафовали четыре компании. Мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. Выпускать животных начали только в конце июня 2019 года.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 07.06.20

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