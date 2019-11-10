Всех животных из «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

В Приморье в воскресенье, 10 ноября, выпустили на свободу последнюю партию белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя.

По информации Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в бухте Успения на юге Приморского края выпустили 31 белуху из остававшихся в неволе. Таким образом, «китовая тюрьма» опустела, подчеркнули в институте в комментарии «Интерфаксу».

Как сообщал «Новый День», белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» с осени 2018 года, предназначались для продажи в Китай, однако на это был наложен запрет. Позже за незаконный вылов китов оштрафовали четыре компании. Мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. Выпускать животных начали только в конце июня 2019 года.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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