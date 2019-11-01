Компании-отловщики саботируют выпуск белух из «китовой тюрьмы»

50 белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье, могут не попасть на волю до весны. Об этом сообщили в региональной общественной организации (РОО) «Экологическая вахта Сахалина».

Оставшиеся 50 белух планировали выпустить 31 октября. Однако компании, которые незаконно вылавливали млекопитающих, не подписали договоры на выкуп. «Что-то пошло не так и, похоже, они («отловщики» – прим. ред.) встали в позу», – рассказал «Интерфаксу» глава РОО «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Возле бухты Средней уже третьи сутки ожидают два научно-исследовательских судна и один буксир, заправленные топливом и со специалистами на борту. Простой судов стоит бюджету немалых денег.

По словам экологов, белухи могут не перенести еще одну зиму в неволе. Их нужно транспортировать как можно скорее, так как животных нежелательно извлекать из воды при температуре наружного воздуха ниже плюс 5 градусов.

Лисицын также добавил, что белух в «китовой тюрьме» продолжают кормить с рук, хотя по договоренности с учеными для выпуска животных на волю их должны были отучить от контактов с человеком.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» с осени 2018 года, предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. Позже за незаконный вылов китов оштрафовали четыре компании. Мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. Выпускать животных начали только в конце июня 2019 года.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 01.11.19

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