Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят до осени

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) планирует освободить все косаток, содержащихся в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средней, до 1 сентября. Белух отпустят до конца года.

По словам главы ведомства Ильи Шестакова, сначала на волю выпустят всех косаток, а затем специалисты будут заниматься вывозом белух, передает РИА «Новости». После того, как киты оказываются в открытом море, за ними продолжат наблюдать.

Ранее стало известно, что уже три группы животных из «китовой тюрьмы» вывезли и отпустили. Все косатки прошли предварительный осмотр, специалисты взяли необходимые пробы и зафиксировали спутниковые метки.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую, из трех косаток, – 16 июля, третью, состоящую из трех косаток, отпустили 2 августа.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» с осени 2018 года, предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. Позже за незаконный вылов китов оштрафовали четыре компании. Мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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