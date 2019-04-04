Эксперты назвали цену освобождения белух и косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Освобождение животных, содержащихся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средней в Приморском крае, обойдется в 2-3 млн рублей за особь. Такие данные привел замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.

В настоящее время в вольерах содержатся 10 косаток и 87 белух. Чтобы выпустить их на волю, понадобится 200-300 млн рублей. Так один специальный контейнер для перевозки стоит до 400 тысяч рублей, также нужно учесть расходы на корм, изготовление носилок и работу специалистов.

Предположительно, свободу косатки и белухи обретут только летом, так как сейчас их выпуск затруднен из-за ледовой обстановки в Северных морях. Кроме того, в море можно выпустить только здоровых животных, но некоторым особям требуется лечение, передает РБК.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными.

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу.

Со спасательной миссией в Россию прибыла команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. Океанологи вчера прибыли в Москву, 6 апреля они планируют посетить «китовую тюрьму».

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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