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Среда, 3 апреля 2019, 11:07 мск

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Команда Кусто получила российские визы и готова спасать животных из «китовой тюрьмы»

Фото: Приморский океанариум (primocean.ru)

Группа экспертов, возглавляемая океанографом Жаном-Мишелем Кусто, прилетит в Россию, чтобы помочь животным, содержащимся в «китовой тюрьме» в Приморье. Исследователи надеются на помощь российских властей.

Как сообщил глава общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын, команда Кусто прилетит в Москву уже сегодня. Эксперты получили российские визы и составили план действий. 4 апреля они полетят во Владивосток, а 6-го хотят посетить «китовую тюрьму», передает РИА «Новости».

«Команда Кусто получила российские визы в посольстве России в Вашингтоне и готовится к отлету в Москву… Мы с нетерпением ждем приезда команды и очень надеемся, что Минприроды предоставит экспертам полный доступ к животным для оценки их состояния и разработки планов реабилитации», – сообщил Лисицын.

По его словам, фонд Кусто привлек одних из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. Вместе с Жаном-Мишелем приедут ученые Джефф Фостер, Кэти Фостер, Чарльз Виник, Гарри Рэйбин и Девид Гордон.

Напомним, в «китовой тюрьме» в Приморье находятся 90 белух и 11 косаток. Животные предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными.

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу.

Владивосток, Служба информации «Новый День»

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