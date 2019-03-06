Сын легендарного аквалангиста Кусто предложил помощь в спасении белух и косаток

Сын известного исследователя Жака-Ива Кусто, океанограф Жан-Мишель Кусто предложил свою помощь в реабилитации косаток и белух, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье.

Кусто-младший направил письмо со своим предложением губернатору региона Олегу Кожемяко, копии документа ушли президенту России Владимиру Путину и в Минприроды РФ, передает РИА «Новости». Письмо было передано через общественные организации, которые занимаются вопросами реабилитации морских животных.

«С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск», – пишет Кусто.

По словам океанографа, нельзя затягивать с этим процессом, так как с каждым днем здоровье животных ухудшается из-за плохих условий содержания, грязной воды и ненадлежащего ухода.

Напомним, в «китовой тюрьме» в Приморье находятся 90 белух и 11 косаток. Животные предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными.

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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