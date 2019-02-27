Леонардо Ди Каприо взялся спасать российских китов

Актер Леонардо Ди Каприо возмутился ситуацией, сложившейся в Приморье, где несколько десятков белух и косаток держат в «китовой тюрьме». Звезда требует немедленно освободить животных.

«Пожалуйста, подпишите петицию ниже и присоединяйтесь ко мне, выступая против бесчеловечного захвата косаток и белух», – написал актер в своем Facebook. Он также разместил ссылку на петицию, размещенную на сайте Change.org. Она уже набрала почти 900 тысяч подписей.

Ранее с таким же призывом выступила актриса Памела Андерсон.

Напомним, в «китовой тюрьме» в Приморье находятся 90 белух и 11 косаток. Животные предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 27.02.19

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