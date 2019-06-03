Игнорируют Кусто и Ди Каприо: в «китовую тюрьму» водят экскурсии

В центр адаптации косаток и белух, который находится в бухте Средняя в Приморье, начали водить экскурсии. По мнению зоозащитников, животных не собираются выпускать на волю.

Соглашение, цель которого сохранение и определение дальнейшей судьбы млекопитающих, было подписано администрацией Приморья, представителями компаний, содержащих косаток и белух, и представителями Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Один из пунктов документа разрешает проводить культурно-просветительскую работу с населением, в том числе с детьми. Как сообщили в пресс-службе компании «Афалина», в рамках исполнения этого соглашения в центр начали проводить экскурсии. В «китовую тюрьму» пустили около 100 посетителей: детей и сопровождающих их взрослых, передает телеканал «360».

Тем временем, зоозащитники напомнили, что ученые рекомендовали ограничить присутствие человека в бухте, чтобы провести реадаптацию белух и косаток для дальнейшего выпуска. Организация экскурсий говорит об обратном – в «китовой тюрьме» не проводят реадаптацию животных и не готовят их к выпуску на свободу.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными. 20 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему с «китовой тюрьмой».

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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