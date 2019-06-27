Восемь косаток и белух отпустили на волю из «китовой тюрьмы»

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили восемь животных. Остальных белух и косаток готовят к транспортировке.

Китов выпускали в Хабаровском крае. В естественные условия попали две косатки и шесть белух. Предварительно ветеринары взяли у животных необходимые анализы и разместили спутниковые метки, передает РИА «Новости».

Как сообщили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) поначалу косатки не отходили от берега и уплыли в открытые воды только через несколько часов. Белухи, наоборот, практически сразу уплыли в море.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» с осени 2018 года, предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. Позже за незаконный вылов китов оштрафовали четыре компании.

Мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

20 июня китов начали готовить к перевозке для выпуска. Об этом сообщили в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путины. Ранее владелец животных заявлял, что не собирается отпускать косаток и белух на волю.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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