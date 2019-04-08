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Понедельник, 8 апреля 2019, 12:21 мск

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Животных из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят на волю

Эксперты, осмотревшие животных из «китовой тюрьмы» в Приморье, заявили, что косатки и белухи находятся в хорошем состоянии. Большинство из них готовы к выпуску в дикую природу.

Как сообщил координатор научного консилиума – заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков, животные пережили в неволе зиму, от этого у них есть некоторые проблемы со здоровьем. Однако в целом косатки и белухи находятся в весьма хорошем состоянии, передает РИА «Новости».

«Мы выявили проблему с зубом у одной из косаток, проблемы с кожными покровами у некоторых белух. Мы разработаем индивидуальные схемы лечения и реабилитации», – добавил Бизиков.

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что было принято принципиальное решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы», но это не означает, что стоит открыть все вольеры в один момент. По его словам, эксперты из команды Кусто и российские ученые определят, когда и какие особи выпускать.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными.

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу.

Со спасательной миссией в Россию прибыла команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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