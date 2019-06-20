Белух и косаток начали выпускать из «китовой тюрьмы»

В Приморье белух и косаток, содержащихся в «китовой тюрьме», начали готовить к перевозке для выпуска. Об этом сообщили в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путины. Ранее владелец животных заявлял, что не собирается отпускать китов на волю.

Бухту Средняя уже покинули две косатки. Китов погрузили в специальные ванны, расположенные на грузовиках. В дальнейшем животных будут выпускать небольшими группами, в которых они жили в вольерах, что повысит их шансы выжить в дикой природе.

Поручение выпустить белух и косаток из «китовой тюрьмы» Путин дал еще 20 февраля. Однако животные так и содержались в вольерах, к ним даже начали водить экскурсии, несмотря на рекомендации ученых ограничить присутствие человека, чтобы провести реадаптацию китов для дальнейшего выпуска.

«Проблема известна. И понятно, почему сложности возникают. Только косатки, как я понимаю, стоят более 100 млн долларов. «Заинтересантов» много, поэтому проблема не решается. Там, где большие деньги, – там сложнее решения», – отметил глава государства в ходе прямой линии.

Ситуацию прокомментировал и вице-премьер Алексей Гордеев. «Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах», – сообщил замглавы кабмина.

23 мая владелец косаток и белух гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов в ходе судебных слушаний по иску зоозащитников заявил, что не собирается выпускать животных на волю. После этого три компании были оштрафованы за нарушение правил рыболовства.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными.

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

Приморье, Служба информации РИА «Новый День»

Приморье. Другие новости 20.06.19

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