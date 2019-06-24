В Приморье компанию-отловщика китов оштрафовали на 28 млн

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал компанию «Афалина», которая незаконно выловила часть белух и косаток, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Компания признана виновной в нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство, и должна выплатить штраф в размере 28,176 млн рублей «без конфискации судна и орудия вылова», говорится в решении суда.

Всего в незаконном вылове обвиняют четыре компании. ООО «Белый кит» заплатит штраф в 28 млн рублей, ООО «Океанариум ДВ» – 56,4 млн рублей, ООО «Сочинский дельфинарий» – 37,6 млн рублей.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными.

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

20 июня китов начали готовить к перевозке для выпуска. Об этом сообщили в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путины. Ранее владелец животных заявлял, что не собирается отпускать косаток и белух на волю.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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