За незаконный вылов косаток оштрафован «Сочинский дельфинарий»

«Сочинский дельфинарий» должен заплатить штраф в размере 37,6 млн рублей за нарушения правил рыболовства. Такой вердикт вынес Фрунзенский районный суд Владивостока.

Судья признал виновным ООО «Сочинский дельфинарий» по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство», передает РИА «Новости». Установлено, что с нарушением были выловлены две косатки.

Всего в незаконном вылове обвиняют четыре компании. ООО «Белый кит» заплатит штраф в 28 млн рублей, ООО «Океанариум ДВ» – 56,4 млн рублей. Рассмотрение дела в отношении последней организации – ООО «Афалина» – будет продолжено 24 июня.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными. 20 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему с «китовой тюрьмой».

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

В свою очередь владелец косаток и белух, гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать животных на волю. Несмотря на то, что ученые рекомендовали ограничить присутствие человека, чтобы провести реадаптацию китов для дальнейшего выпуска, в центр, который находится в бухте Средняя, начали водить экскурсии.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 18.06.19

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