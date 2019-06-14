Компанию, отловившую косаток в Приморье, оштрафовали на 56 млн рублей

Компания «Океанариум ДВ» должна заплатить штраф за незаконный вылов животных для «китовой тюрьмы». Такой вердикт вынес Фрунзенский районный суд Владивостока.

ООО «Океанариум-ДВ» стала четвертой компанией, обвиненной в нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство, передает РИА «Новости». Ранее суд признал компанию «Белый кит» виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток и назначил штраф в размере 28 миллионов 173 тысячи рублей.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными. 20 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему с «китовой тюрьмой».

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

В свою очередь владелец косаток и белух, гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать животных на волю. Несмотря на то, что ученые рекомендовали ограничить присутствие человека, чтобы провести реадаптацию китов для дальнейшего выпуска, в центр, который находится в бухте Средняя, начали водить экскурсии.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 14.06.19

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