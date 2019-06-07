Компанию, выловившую косаток для «китовой тюрьмы», оштрафовали на 28 млн рублей

Суд во Владивостоке признал компанию «Белый кит» виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток, которых держат в «китовой тюрьме» в Приморье. Ответчик намерен обжаловать вердикт.

Судья пришел к выводу, что фирма «Белый кит» виновна в вылове с нарушениями трех косаток. Согласно приговору компания должна выплатить штраф в размере 28 миллионов 173 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

«Суд оставил право собственности (животных) за «Белым китом». Он признал компанию виновной в нарушение правил рыболовства, но не в незаконности вылова. Решение суда планируется обжаловать в течение 10 дней», – сказал агентству представитель компании.

10 и 11 июня будут рассмотрены дела в отношении ООО «Сочинский дельфинарий» и ООО «Афалина», а также ООО «Океанариум ДВ».

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными. 20 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему с «китовой тюрьмой».

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

В свою очередь владелец косаток и белух, гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать животных на волю. Несмотря на то, что ученые рекомендовали ограничить присутствие человека, чтобы провести реадаптацию китов для дальнейшего выпуска, в центр, который находится в бухте Средняя, начали водить экскурсии.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 07.06.19

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