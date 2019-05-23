Владелец косаток и белух не собирается выпускать их на волю из «китовой тюрьмы»

Владелец косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье, Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать животных на волю.

Свой отказ гендиректор компании «Афалина» озвучил в ходе судебных слушаний по иску зоозащитников в Южно-Сахалинске, передает «Интерфакс». «Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», – сказал бизнесмен.

По его словам, все 97 млекопитающих «живы, здоровы, нормально питаются и радуются приходу людей».

Предприниматель отметил, что сообщения о возможном выпуске на волю косаток и белух – это «пурга, которую несут в прессе». Животные принадлежат ему, и вопрос об их освобождении может подниматься только после лишения его права собственности.

Напомним, белухи и косатки, содержащиеся в «китовой тюрьме» предназначались для вывоза за рубеж, однако на это был наложен запрет. СКР возбудил уголовное дело о незаконной добыче на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих, а также о жестоком обращении с животными. 20 февраля президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему с «китовой тюрьмой».

Ранее мировые знаменитости Леонардо Ди Каприо и Памела Андерсон призвали немедленно выпустить белух и косаток на свободу. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 22.05.19

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