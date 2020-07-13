С вулкана Ключевской неделю не могут забрать туриста с отказавшими ногами

На склоне Ключевского вулкана ожидает помощи турист, у которого отказали ноги. Спасатели не могут добраться до пострадавшего из-за плохих погодных условий. Его напарника удалось найти и доставить в больницу.

Сигнал о бедствии поступил 6 июля. Мужчина сообщил, что у его приятеля отказали ноги во время восхождения на Ключевской вулкан. Туристы находились в двухстах метрах от кратера. «Предполагается, что причиной этого могла послужить горная болезнь. По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Из Петропавловска-Камчатского в поселок Ключи на высокопроходимом автомобиле «Урал» прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС. Они обнаружили подавшего сигнал человека примерно на середине пути на вершину и отправили вертолетом в больницу.

Операция по спасению второго туриста продолжалась. «В минувшие выходные было предпринято несколько попыток высадить возле кратера вулкана, в непосредственной близости с тем местом, где находится пострадавший, десантную группу. Предполагалось, что вертолет зависнет возле кромки кратера, спасатели высадятся на вулкан, заберут пострадавшего и передадут его на борт вертолёта. Однако погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана, не позволили вертолету приблизиться к месту назначения», – отметили в МЧС.

Дело в том, что в этой местности сильно поднялась температура из-за продолжающейся вулканической активности, тают ледники, постоянно сходят селевые потоки, наблюдаются мощные камнепады. Такие условия угрожают жизни спасателей, поэтому поисковую операцию прекратили до улучшения обстановки.

В МЧС добавили, что мужчины, решив покорить один из самых высоких действующих вулканов Камчатки, не зарегистрировали свой маршрут.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.07.20

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