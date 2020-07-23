На Ключевском вулкане нашли тело альпиниста, у которого отказали ноги

Спасатели на Камчатке нашли тело альпиниста, пропавшего 17 дней назад. У мужчины отказали ноги, а затем он потерял сознание. Помощь вызвал его напарник, но из-за погодных условий, сотрудники МЧС прибыли слишком поздно.

Тело туриста нашли у кратера Ключевского вулкана. «В настоящее время сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» эвакуируют его к подножью исполина. Из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий это может занять продолжительное время», – говорится в сообщении МЧС.

Сигнал о бедствии поступил 6 июля. Мужчина сообщил, что у его приятеля отказали ноги во время восхождения на Ключевской вулкан. Предположительно, причиной этого могла стать горная болезнь. Туристы находились в двухстах метрах от кратера. В МЧС добавили, что мужчины, решив покорить один из самых высоких действующих вулканов Камчатки, не зарегистрировали свой маршрут.

Через шесть дней спасатели обнаружили подавшего сигнал человека примерно на середине пути на вершину и отправили вертолетом в больницу. Поиски второго альпиниста продолжались. Сначала сотрудники МЧС хотели подлететь к кратеру на вертолете, однако погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана, не позволили приблизиться к месту назначения.

Кроме того, в этой местности сильно поднялась температура из-за продолжающейся вулканической активности, тают ледники, постоянно сходят селевые потоки, наблюдаются мощные камнепады. Такие условия угрожали жизни спасателей, поэтому поисковую операцию прекратили до улучшения обстановки.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 22.07.20

«Вот тогда душу отведем!» Госдума отправилась в отпуск до сентября. / «Никотиновое лобби нас победило»: Госдума приняла новый антитабачный закон. / Мишустин подписал распоряжение о возврате денег внутренним туристам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»